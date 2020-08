René Wernitz

Rathenow (MOZ) In der dritten Runde des brandenburgischen AOK-Landespokals trifft der FSV Optik Rathenow daheim auf den FSV Union Fürstenwalde. Es ist das Duell zweier Nordost-Regionalligisten, das am Samstag, 12. September, stattfindet. Eine Woche später kommt es zum Aufeinandertreffen in der Regionalliga.

Derweil kann sich der FSV Optik am kommenden Wochenende etwas zurücklehnen. Die Auswärtspartie bei Viktoria Berlin wurde auf Dienstag, 25. August, verlegt. Danach ist wieder Heimspieltag. Am Samstag, 29. August, reist der VfB Auerbach in die Havelstadt Rathenow.