Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit einem symbolischen Akt wollen Hennigsdorfs Stadtverordnete die vor einer unsicheren Zukunft stehenden rund 2 500 Mitarbeiter am hiesigen Bombardier-Standort unterstützen.

Für die Sitzung des Stadtparlaments am kommenden Mittwoch haben auf Initiative der Linken alle Fraktionen außer der AfD einen Antrag eingebracht, in dem es heißt: "Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) stellt sich an die Seite der Beschäftigten von Bombardier Transportation im Werk Hennigsdorf und spricht sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen und der Arbeitsbedingungen im Zuge der eingeleiteten Übernahme des Unternehmens durch den Alstom-Konzern sowie bei einem möglichen Teilverkauf des Werks aus." Weiter heißt es: "Die SVV bittet den Bürgermeister darum, sich für den Erhalt des Standortes in Hennigsdorf bei der Landesregierung des Landes Brandenburg und der Bundesregierung einzusetzen."

Talent 3 in Hennigsdorf halten

Dass die Linke die AfD außen vorgelassen hat, begründete deren Fraktionschefin Ursel Degner mit dem Linken-Parteitagsbeschluss, der eine Zusammenarbeit mit dieser Partei ausschließt.

Die Abgeordneten zeigen sich besorgt, dass die EU-Kommission für die Genehmigung des Verkaufs von Bombardier an Alstom die Auflage erteilt hat, die in Hennigsdorf angesiedelte Talent-3-Produktion verkaufen zu müssen. Ziel sei es, so Degner, dass diese Regionalzüge – von wem auch immer – weiter in Hennigsdorf gebaut werden. Im Antrag wird auf das Potenzial des Standorts verwiesen. Um dies zu halten, bedürfe es aber vonseiten Alstoms verlässliche Zusagen in Investitionen für die Produktion und die Entwicklungsabteilung.

Mit Blick auf die bevorstehende Ausschreibung für die Berliner S-Bahn, die die größte in deren Geschichte sein wird, regen die Abgeordneten an, im Hennigsdorfer Werk die Voraussetzungen für eine neue Produktionslinie zu schaffen. Beim ersten S-Bahn-Auftrag hatte Bombardier allerdings gegenüber Stadler und Siemens das Nachsehen.

Abschließend heißt es im Antrag: "Viele Beschäftigte und ihre Familien sind EinwohnerInnen unserer Stadt. Ein klares Bekenntnis zum Standort ist auch ein starkes Signal des Zusammenhaltes in Oberhavel."

Derweil teilte der grüne Landtagsabgeordnete Clemens Rostock mit, dass die EU-Kommission alle Unternehmen vom Kauf der Talent-3-Sparte ausgeschlossen habe, "die bereits jetzt auf dem Markt des Regionalverkehrs in Deutschland aktiv sind." Davon dürfte Stadler betroffen sein. Der Talent 3 sichert in Hennigsdorf etwa 200 Jobs.