Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) In Velten wurde jüngst Richtfest für den Erweiterungsbau des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums in Velten gefeiert. Auch 2021 will der Landkreis im Schulbereich investieren. So soll nach langem Vorlauf, das Grundstück wurde schon 2010 gekauft, ein Erweiterungsbau für das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) in der Oranienburger André-Pican-Straße begonnen werden. Die Vorbereitungen laufen dazu, teilt die Kreisverwaltung mit.

Erzieher ziehen um

OSZ-Schulleiter Dieter Starke ist froh, dass endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. "Wir haben wirklich keinen Platz mehr", sagte Starke am Donnerstag. Gebaut werden soll in Modulbauweise. "Das geht schneller als ein richtiger Neubau", sei von diesem aber kaum zu unterscheiden, so Starke. Auch das Neue Gymnasium in Glienicke sei ein Modulbau. Steht alles, können zwei OSZ-Standorte zusammengelegt werden. Denn in den Erweiterungsbau ziehen dann die Erzieher-Schüler und die Sozialassistenten, die bislang im alten Runge-Gymnasium unterrichtet werden. "Es ist gut, dass etwas passiert", sagt Schulleiter Starke. Damit spielt er auf die Sanierungen an, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Unter anderem wird der Sportplatz erneuert und die Akustik in der Cafeteria verbessert, eine neue WC-Anlage soll zudem aus vier Lagerräumen entstehen und nicht mehr genutzte Labore der Lebensmittelassistenten sollen allgemeine Unterrichtsräume werden. Schließlich ist noch eine neue Zufahrt von der Heinrich-Byk-Straße aus vorgesehen.

Neue Bildungsgänge

Es bewegt sich also etwas am Oberstufenzentrum mit seinen rund 1 700 Schülerinnen und Schülern. Auch die berufliche Bildung selbst verändere sich ständig, so Dieter Starke. Derzeit gebe es einen "regelrechten Boom für die Ausbildungsberufe Verkäufer im Einzelhandel und Lagerlogistik". Das sei ein "erfreuliches Zeichen, dass auch in Corona-Zeiten die Ausbildung nicht vernachlässigt wird, die Jugendlichen eine Perspektive bietet", sagt Starke. Auch neue Berufe entstehen. So wird gerade überlegt, am OSZ den Bildungsgang Kaufleute im E-Commerce einzurichten.