dpa

Berlin (dpa) Mehr Bäume und weniger Beton als Beitrag gegen die Hitze in der Stadt fordert die Berliner Grünen-Fraktion.

Denn der Klimawandel mit mehr Hitzephasen und höheren Durchschnittstemperaturen gilt nicht nur als ökologische Bedrohung. "Eine überhitzte Stadt ist auch gesundheitspolitisch ein großes Problem, gerade für ältere Leute", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel der dpa. "Hitzeperioden gibt es in immer kürzeren Zeitabständen." Ein Ziel der Grünen lautet daher: mehr Bäume in jeder Straße und keine Straße ohne Bäume. Derzeit arbeiten die Grünen-Abgeordneten an einem Hitzeaktionsplan, der solche Vorschläge bündeln soll.

Darin geht es auch um mehr grüne Fassaden und Parkplatzentsiegelung. Eine weitere Forderung lautet, mehr Klimastraßen einzurichten. Klimastraßen sind für den Verkehr gesperrt. Auf der ersten, die im Juli in Friedrichshain-Kreuzberg eröffnet wurde, sind Autos und selbst Fahrräder tabu, stattdessen dürfen dort Kinder spielen oder zwischen Kübelpflanzen auf dem Boden malen. Auch das sei ein Beitrag gegen das Aufheizen der Innenstadt, sagte Gebel.

Außerdem wollen die Grünen erreichen, dass in öffentlichen Gebäuden künftig gekühlte Räume zugänglich sind, in den Stadttteilbibliotheken beispielsweise. "Also Räume, die auch an heißen Tagen angenehm sind", sagte Gebel. Das müsse nicht mit stromfressenden Klimaanlagen erreicht werden. "Da gibt es auch ökologische Möglichkeiten." Zum Konzept gehören auch Hitzebeauftragte: "Man braucht Ansprechpartner, an die man sich mit Fragen wenden kann, wenn es sehr heiß wird", sagte Gebel. Das könnten die Klimaschutzmanager sein, die es in Berlin schon gibt.