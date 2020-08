BRAWO

Brandenburg Zeugen informierten die Polizei am Mittwochnachmittag über einen stark alkoholisierten Mann, der offenbar an der Straßenbahnhaltestelle in der Sophienstraße randalieren würde. Auch soll er bereits Gegenstände nach einer Frau geworfen haben. Vor Ort haben die Beamten dann einen 39 Jahre alten Mann angetroffen. Dieser war zuvor offenbar mit 2,67 Promille auf dem Fahrrad auf eine Frau zugefahren und hat sie dann mit einem Gegenstand beworfen. Obwohl die Frau (38) den Gegenstand abwehren konnte, wurde sie getroffen und dabei leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten die Frau später ambulant im Rettungswagen.

Des Weiteren hatte der Mann die Frau dabei wohl auch mit vulgären Schimpfwörtern beleidigt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten Ermittlungen wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung, Körperverletzung und Beleidigung gegen den 39-Jährigen ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von seiner Lebensgefährtin abgeholt.