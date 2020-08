red

Hönow Der seit Jahren seitens Neuenhagen und Hoppegarten geforderte Radweg an der Hönower Chaussee wird nun endlich gebaut.

Der Landesbetrieb Straßenwesen und die Gemeinde Neuenhagen haben jetzt eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung zum Radwegebau unterzeichnet. Danach führt Neuenhagen die Ausschreibung der Leistungen durch, nachdem auch bereits die Planungen für den Radweg über die Gemeinde liefen. Die Kosten der gesamten Maßnahme übernimmt der Landesbetrieb Straßenwesen als zuständiger Straßenbaulastträger.

Der Radweg wird zwischen dem Ortsausgang Neuenhagen und der Einmündung Bamberger Straße in Hönow links neben der Fahrbahn entstehen und führt so den innerörtlichen Radweg entlang der Chaussee fort. Zur Querung der Zoche wird eine neue Radwegebrücke neben die bestehende Straßenbrücke gesetzt. Diese Brücke für den Radverkehr war lange Zeit diskutiert worden. Letztendlich gab es jedoch keine Alternative, um die Zoche überwinden zu können. Auf Hönower Gebiet werden die Radfahrer dann künftig über die Bamberger Straße und die Straße An der Alten Gärtnerei/Stöbberstraße bis zum Kreisverkehr am Penny-/Rewe-Markt geführt. Dort schließt sich der Radweg auf der Fahrbahn der ehemaligen Landesstraße 33 in Richtung Altlandsberg/Seeberg an.

Die Bauarbeiten sollen im Oktober beginnen und Ende Mai 2021 abgeschlossen sein.