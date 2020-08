Straßenraum mit Konfliktpotenzial: Keine gleichberechtigte Nutzung in der Landhausstraße – Beispiel für den bislang unzureichenden Ausbau der Radwege in Neuenhagen und eine falsche Seitennutzung (aufgenommen im April 2019) © Foto: Tobias Schönefeld

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Vor allem für die Verkehrssicherheit ihrer Kinder wünscht sich die Gemeinde Neuenhagen mehr Lösungsideen und Handlungsoptionen. Schon im Frühjahr seien alle Fachbereiche über das Ergebnis des Konzeptes für sichere Schul- und Alltagswege unter besonderer Berücksichtigung des Radverkehrs in formiert worden, um daraus Maßnahmen zu entwickeln und entsprechende Beschlussvorlagen zu erarbeiten, sagte Christiane Fälker vom zuständigen Fachbereich in der jüngsten Sitzung des Ortsentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses.

Dipl.-Ingenieur Tobias Schönefeld vom Unternehmen SVU Dresden stellte den Abschlussbericht des 2019 in Auftrag gegebenen Gutachtens vor. Herausgekommen ist ein Handlungskonzept für den Radverkehr mit konkreten Leitlinien, Zielen und Maßnahmen, das zukünftig als strategische Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung dienen soll, um die Nutzeranteile des Radverkehrs innerhalb Neuenhagens weiter zu erhöhen. Die Verkehrsplaner schlagen eine Verbesserung "der Bedingungen für den Radverkehr im Allgemeinen und speziell beim Abbau von Konflikten und Sicherheitsdefiziten" vor. Schönefeld hat eine Maßnahmentabelle mit Bewertung für Kosten und Wirkung vorgenommen. "Es gibt Sofortmaßnahmen, aber auch die mit längerem Vorlauf, wo jetzt angefangen werden muss." Parallel zu den Radverkehrsbeziehungen im Gemeindegebiet wurden auch Verbindungen zu Nachbargemeinden betrachtet. Diese seien sowohl für den Alltags- als auch für den Freizeitradverkehr attraktive Rahmenbedingungen, hoben die Planer hervor. Die baulichen und verkehrstechnischen Empfehlungen dienten als wichtige Grundlagen für die Umsetzung oder Beantragung der Maßnahmen bei der zuständigen Unteren Verkehrsbehörde. "Mit Unfällen haben wir uns sehr intensiv beschäftigt. Das ist in die Planungen eingeflossen."

Neben Abstimmungsrunden mit Vertretern der Landkreise wurden auch Elternvertreter der kommunalen Grundschulen in Workshops beteiligt, um Probleme und Konflikte im Verlauf der Schulwege aufzuzeigen. Gerade die Bahnquerung und Hauptquerungsstellen sind für Fußgänger und Radfahrer nicht besonders attraktiv, hält das Konzept fest. An der Goethe-Schule ließe sich der Kreisverkehr optimieren, sagte Schönefeld. "Wir müssen auch ein Stück abwägen, welche Stelle die wichtigste ist." So könnte Richtung Fallada-Grundschule der Übergang an der Rudolf-Breitscheid-Allee weiter ausgebaut werden. Ein höheres Schutzniveau ließe sich auch mithilfe eines Zebrastreifens an der Langenbeckstraße/Lindenstraße erreichen.

Konfliktpotenzial

Durch überhöhte Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr, unzulässige Gehweg- oder falsche Seitennutzung seitens der Radfahrer sowie fehlende oder unbefestigte Radwege ergibt sich für Neuenhagen Entwicklungsbedarf. Mit einer ausgewogenen Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche wären auch Einbußen verbunden, macht Schönefeld unmissverständlich klar. Ein Stück weit müsse für eine attraktive Infrastruktur der Autoverkehr den Fußgängern und Radfahrern Raum zurückgeben. Die Grundvoraussetzungen dafür seien im Ort mit kurzen, flachen Wegen gut, es gäbe aber noch Potenzial, den Anteil der Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen. Perspektivisch schlägt Schönefeld eine generelle Abgrenzung des Nebennetzes zum Hauptnetz vor. Gerade in Wohngebieten könnten Spielstraßen mit Elementen zum Verweilen einladen. "Neben den Kindern müssen wir auch die Älteren in den Blick nehmen, sie müssen sich nach 200 Metern auch mal ausruhen dürfen."

Außerdem könne die Thälmannstraße als Zuführung zur S-Bahn verbessert werden. Das Land habe eine Radverkehrsstrategie, die in das Gutachten eingeflossen sei. Bessere Markierungen könnten vorhandene Radverkehrsanlagen für eine beidseitige Nutzung von Radfahrern und Passanten aufwerten. An den Hauptstraßen sieht Schönefeld Möglichkeiten zur komplexen Umgestaltung, einschließlich Radverkehrsanlagen durch ebene Fahrbahnoberflächen und eine attraktive Materialität.

Für Bürgermeister Ansgar Scharnke ist das Konzept so umfassend, dass er befürchtet, nicht alle Punkte umsetzen zu können. "Wir können es aber zur Orientierung nutzen, die Wege für Radfahrer zu setzen, und uns Stück für Stück vorarbeiten", sagte er im Anschluss an die Vorstellung des Konzeptes. Wenn demnächst sowieso Straßen ausgebaut werden, könnten notwendige Maßnahmen gleich mit konzipiert werden, stellte Schönefeld in Aussicht. Andererseits müsse man schauen, wo die Umsetzung mit weniger Geld eher aus dem Gemeindehaushalt gemacht werden könne.