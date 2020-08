red

Bad Belzig In diesem Jahr beteiligt sich die Kreismusikschule mit gleich zwei Konzerten an der Bad Belziger Burgfestwoche. Am kommenden Mittwoch, 26. August, findet um 19.00 Uhr das schon traditionelle Dozentenkonzert statt, diesmal an einem neuen Ort. "Im Gespräch mit Ina Fink hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, das Konzert im Kurpark stattfinden zu lassen", sagt Nicolas Bajorat, Regionalleiter der mittelmärkischen Musikschule. "Das ist ein sehr schöner Ort und ich stelle mir das Konzert dort ganz wunderbar vor. Gutes Wetter haben wir bestellt!" Wie in jedem Jahr werden die Dozenten ein buntes Programm in verschiedenen Besetzungen darbieten. Die Besucher werden gebeten, sich eine Sitzgelegenheit (Kissen, Decke, Klappstuhl o.ä.) mitzubringen. Die Versorgung mit Getränken übernimmt die Gastronomie der Steintherme. "Und sollte es doch regnen, weichen wir in das Foyer der Steintherme aus. Ich freue mich darauf, ein Konzert in diesem schönen und zu wenig genutzten Park zu veranstalten!"

Nach der erfolgreichen Premiere 2019 soll sie auch in diesem Jahr wieder stattfinden: die Bad Belziger Kakaohausmusik. "Das war eine so schöne Stimmung und Atmosphäre dort im vergangenen Jahr, dass das Konzert trotz der Umstände einfach stattfinden muss", sagt Bajorat. In diesem Jahr treffen sich dort gleich zwei Orchester der Musikschule: das Belzig Pops Orchestra unter der Leitung von Lea Tullenaar und Tico Tico aus Werder unter Leitung von Sarah Herzog. Beide bringen ein Programm von Klassik bis Popmusik mit. "Ich freue mich sehr, dass unsere lieben Freunde vom Fläming-Quartett sich ebenfalls bereit erklärt haben, am Programm mitzuwirken." Das Konzert beginnt am kommenden Sonnabend, 29. August, um 17.00 Uhr neben der Chocolaterie, die für den Kakao zur Musik sorgen wird. Bei schlechtem Wetter findet es im Torhaus der Burg statt.

Selbstverständlich werden die aktuell gültigen Regeln eingehalten. Die Veranstaltungsorte sind extra so gewählt, dass viel Platz zum Abstandhalten zur Verfügung steht.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, um Spenden für den Förderverein wird gebeten.