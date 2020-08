BRAWO

Brandenburg Beim Rechtsabbiegen übersah am Mittwochabend ein 28-jährige rFiat-Fahrer offenbar einen im entgegenkommenden Radfahrer, der mit der Absicht in Richtung Jacobstraße zu fahren, die Otto-Sidow-Straße querte. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Rettungskräfte behandelten die 26-jährigen Radfahrer später ambulant in einem umliegenden Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme äußerte der Radfahrer, dass er zuvor Cannabis konsumiert habe. Diese Vermutung lag jedoch schon auf der Hand, da die Beamten bei der Durchsuchung seines Rucksacks nach Ausweisdokumenten bereits Cannabisblüten aufgefunden hatten. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, bevor der Radfahrer dann wieder entlassen wurde. Nun prüft die Kriminalpolizei nicht nur zur Unfallursache, sondern ermittelt auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.