Tilman Trebs

Oberkrämer (MOZ) Wegen eines brennenden Sattelzuges ist die Autobahn A10 am Freitagmorgen zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Abfahrt Oberkämer in Richtung Prenzlau gesperrt worden.

Nach Angaben der Polizei waren gegen 5 Uhr Reifen des Sattelaufliegers in Flammen aufgegangen, nachdem sich eine Achse des Anhängers festgefahren hatte. Der Lkw-Fahrer, der keine Ladung an Bord hatte, fuhr an den rechten Rand und koppelte die Zugmaschine ab. Die Feuerwehren aus Vehlefanz, Marwitz, Bötzowm Kremmen und Staffelde löschten den Brand.

Die Autobahn wurde zunächst in Richtung Prenzlau komplett gesperrt, kurz nach 6 Uhr die linke Spur wieder freigegeben. Durch das Feuer ist die Fahrbahn auf der Autobahn beschädigt worden. Die Autobahnmeisterei begutachtet die Schäden.