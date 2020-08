Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Polizei ist am Donnerstagabend von Jugendlichen an den Grabowsee bei Oranienburg gerufen worden. Ein 68-jähriger Mann hatte dort an einer Badestelle in aller Öffentlichkeit onaniert.

Nach Angaben der Polizei soll der 68-Jährige während der Handlungen ein Handy in der Hand gehalten haben. Die Zeugen hätten zunächst nicht erkennen können, ob der Mann die Jugendlichen an der Badestelle filmt oder ein Video schaut. Als die Polizei eintraf, hatte der Mann bereits den Ort des Geschehens verlassen. Er wurde aber an einer anderen Badestelle am Seeufer gestellt.

Der 68-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Bei der Analyse des Handys stellte sich heraus, dass die Jugendlichen nicht gefilmt wurden. Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Mann.