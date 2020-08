Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das "Hotel Brandenburger Dom" ist am 18. August offiziell und feierlich eröffnet worden, wobei Kurator Dr. Cord-Georg Hasselmann zusammenfasste: "Das Domstift Brandenburg ist mehr als nur eine Kirche. Es ist ein Ort, an dem Menschen zueinander kommen, an dem sie reflektieren und zur Ruhe kommen können, an dem sie beten und singen, an dem sie arbeiten, aber auch feiern und fröhlich sein können, ein Ort der Verortung, wenn man so will. All das verlangt nach einem Ort, in dem man sich geborgen fühlt, eine Herberge eben. Wir hoffen, dass das Hotel Brandenburger Dom diese Erwartungen erfüllen wird."

Im Brandenburger BUGA-Jahr 2015 war die Idee eines Gästehauses am Dom aufgekommen. Ab 2016 wurden Pläne geschmiedet, ab 2018 gebaut. Es brauchte 23 Monate, 27 Baufirmen und weit über 3 Mio. Euro, um aus der 1831/32 für General von Jagow gebauten Domkurie II – in der zuletzt das Dom-Café zu finden war – ein Hotel für 40 Gäste zu schmieden. Das erste Hotel im seit dem Jahr 965 gewachsenen Dom-Ensemble. Bewohnt war der Burghof 11 allerdings noch früher, wie sich in der 3,20 Meter tiefen Baugrube für den Hotelfahrstuhl zeigte, wobei ein Grubenhaus aus dem 9./10. Jahrhundert seltene Einblicke in die einstige Fürstenburg offenbarte – dicht dabei sogar noch Siedlungsspuren aus der Bronzezeit.

Künftig stehen hier auf drei Etagen 12 Doppel- und 8 Einzelzimmer zur Verfügung – allesamt modern und gemütlich eingerichtet, samt Bad und Dusche, und insbesondere im Dachgeschoss mit herrlichen Ausblicken gesegnet. Beköstigen lassen können sich die Hotelgäste im benachbarten, 2015 eröffneten Restaurant "Remise", das ebenso von der Domcafé GmbH (gegründet vom Domstift Brandenburg und der "Besondere Orte Umweltforum Berlin GmbH") betrieben wird.