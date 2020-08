OGA

Glienicke (MOZ) Die aktuelle Diebstahlserie in Glienicke reißt nicht ab. Erneut sind in der Gemeinde zwei BMW aufgebrochen und geplündert worden, wie die Polizei am Freitag berichtete.

In der Nacht zu Donnerstag traf es zunächst einen BMW 650i an der Elisbethstraße, aus dem der Bordcomputer und das Navigationsgerät gestohlen wurden. Zwischen 9 und 14 Uhr wurde dann am Donnerstag ein BMW 320i an der Karl-Liebknecht-Straße aufgebrochen. Aus diesem Fahrzeug wurde ebenfalls die Navigationseinheit gestohlen, berichtete die Polizei.

Insgesamt wurden damit in den vergangenen zwei Wochen fünf Fahrzeuge des gleichen Herstellers in Glienicke aufgebrochen. Zunächst traf es in der Nacht zum 12. August zwei BMW der 4er Baureihe an der Metzer Straße und im Sonnenblumenweg. In der Nacht zu Mittwoch dieser Woche war zudem ein BM in der Jungbornstraße aufgebrochen worden.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Freitag. Eine heiße Spur zu den Dieben gibt es aber noch nicht. Die Kripo ermittelt.