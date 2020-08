Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Der Oranienburger Pfarrer Friedemann Humburg ist am Donnerstag von einem Obdachlosen mit einem Hackebeil bedroht worden. Dieser hatte zuvor an die Nicolaikirche gepinkelt.

Wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord bestätigte, hatte Humburg gegen 7.30 Uhr den Mann bemerkt, wie dieser sich an der Kirche erleichtert hatte. "Ich bin dann zu ihm hingegangenen und habe ihm gesagt, dass soetwas natürlich nicht geht",beschreibt Humburg selbst die Situation. Der Mann zückte daraufhin ein Hackebeil und bedrohte den Pfarrer. "Er fuchtelte damit vor mir herum, das war dann schon ein etwas beklemmendes Gefühl", so der Pfarrer. Um der bedrohlichen Situation zu entkommen, sprang der Pfarrer über den Zaun des Kirchengeländes und alarmierte aus dem Inneren des Gotteshauses die Polizei.

Die Beamten konnten aufgrund der Täterbeschreibung kurz darauf einen Verdächtigen an der Ecke Berliner Straße/Melanchthonstraße stellen. Der 57-jährige Mann leugnete die Tat zwar, hatte jedoch das beschriebene Hackebeil dabei. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Bedrohung. Gleichzeitig erstattete er Anzeige gegen den Pfarrer wegen Beleidigung. "Das hat mich persönlich überrascht, da ich ihn weder beleidigt habe noch ihn anderweitig angegangen bin", so Humburg. Dies könnten anwesende Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung auf dem Kirchengelände befanden, auch bestätigen, so der Pfarrer.

Friedemann Humburg würde künftig in einem solchen Fall, trotz der nun eskalierten Situation, erneut so handeln. "An die Kirche pinkeln, das geht einfach nicht. Das würde ich jedem auch so sagen. Zugleich würde ich der Person anbieten, einfach die Toilette in der Kirche zu nutzen. Das wäre für alle Beteiligten wohl auch angenehmer."