Brandenburg Einen VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen PM-RL 9709 haben Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in der Emsterstraße gestohlen.

Die Halterin hatte das Fahrzeug in der Emsterstraße vor einem Wohnhaus abgestellt. Als sie gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war dieses nicht mehr am Ort. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab die Geschädigte an, dass das Fahrzeug noch einen Wert von etwa 15.000 Euro hat.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal genutzt werden: www.polizei.brandenburg.de