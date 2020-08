Zur spannenden Krimilesung wird am Donnerstag geladen. © Foto: Promo

Ein Wiedersingen mit Scarlett O’ & Jürgen Ehle gibt es am Mittwoch. © Foto: katyotto.com

red

Wiesenburg Im Rahmen der Kleinkunstwoche im Kleinkunstwerk im Mühlenhölzchen 1a sind ein Konzert mit KlangArt Berlin am heutigen Sonntag, 23. August, ein Mitsingkonzert mit Scarlett O‘ & Jürgen Ehle am Mittwoch, 26. August, und die Krimi-Lesung "Die Tote im Wannsee” am Donnerstag, 27. August, zu erleben.

KlangArt Berlin, das sind Wolfgang Ohmer (Handpan/Gitarre/Kalimba), Peter Stein (Handpan/Gitarre/Percussion) und Bhavani Benninghoven (Harfe/Gesang). Handpan-Klänge, atmosphärisches Harfen- und Gitarrenspiel sind die Grundfarben aus denen die Musiker von Klangart-Berlin ihre Klanglandschaften, Soundcollagen und Songs entwickeln. Relaxte Grooves, melodisch und perkussiv. Musik die in innere Landschaften entführt. Das Konzert beginnt um 16.00 Uhr, um 15.00 Uhr wird zum KaffeeKuchenKlatsch geladen.

Scarlett O‘ & Jürgen Ehle mögen es, für ihr Publikum, vor allem aber zusammen mit ihrem Publikum zu singen. Ihre Mitsinge-Abende sind ganz besondere: eine Begegnung mit ganz neuen und altbekannten Liedern und, dank der musikalischen Bandbreite der beiden, mit Songs aus unterschiedlichsten Genres. Das Publikum wird gefordert, singt alles vom Folk, Volkslied über Chansons, auch mal einen (Film-)Schlager bis hin zu Brecht-Songs und Rock’n’Roll, und darf über sich selbst und seine Sangeskünste staunen. Sage niemand, er/sie könne nicht singen. Spätestens beim Wiedersingen werden Scarlett O‘ & Jürgen Ehle das Gegenteil beweisen. Und ganz nebenbei – Singen ist sooo gut für die Gesundheit. Das Mitsingkonzert beginnt um 18.00 Uhr.

Die Krimi-Lesung "Die Tote im Wannsee” ist eine Autorenlesung mit Martin Lutz, Sven Felix Kellerhoff, Uwe Wilhelm und Gerlinde Kempendorff. 1968 – Wolf Heller ermittelt. Eine junge Frau wird tot am Ufer des Wannsees gefunden. Nur ihre roten Schlangenlederschuhe geben einen brauchbaren Hinweis auf ihre Identität. Als Kommissar Heller ein Bild der Schuhe in einer Berliner Zeitung veröffentlichen lässt, meldet sich eine Kollegin der Toten: Heidi Gent arbeitete in Horst Mahlers Anwaltskanzlei. Heller soll den Fall schnell abschließen, alles Politische ist zu meiden. Auf der Polizei liegt noch der Schatten der Ermordung von Benno Ohnesorg, der Druck aus dem Schöneberger Rathaus ist enorm. Doch als Heller zufällig mitbekommt, dass sein Chef lautstark mit einem Unbekannten über die Tote streitet, lässt er nicht mehr locker. Eine eindrückliche, wohl komponierte Lesung, die bestens unterhält und informiert. Beginn ist 18.00 Uhr. Infos und Reservierung: http://www.kleinkunstwerk-belzig.de.