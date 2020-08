Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Badetage an der Seelodge in Kremmen beschränkten sich zuletzt auf einen Tag in der Woche. "Das erbost die Kremmener natürlich", sagte Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) im Stadtparlament. Wie vorher angekündigt, wird nun der Erbbaupachtvertrag mit Eigentümer Robert Baumgart unter die Lupe genommen.

Die Parlamentsvorsitzende Stefanie Gebauer (UWG/LGU) informierte, dass der Vertrag derzeit von einem Rechtsanwalt geprüft werde, "um unsere Optionen auszuloten". Erst im Anschluss soll es ein gemeinsames Gespräch mit Baumgart geben. "Der Eigentümer ist über die rechtliche Prüfung informiert", sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). Laut einem vorigen SVV-Beschluss sollte Baumgart einen Zuschuss für den Einsatz von Bademeistern bekommen. "Damit ist aber keinem geholfen", so Busse. "Es ist für Herrn Baumgart nicht möglich, einen Bademeister an fünf Tagen in der Woche zu bekommen." Auch Busse sieht durchaus Lücken im Vertrag mit Baumgart.

Andreas Dalibor (parteilos, UWG/LGU/SPD-Fraktion) regte an, sich mit den jeweiligen Landtagsabgeordneten in Verbindung zu setzten. Nur diese könnten die Badeverordnung ändern. Die war Auslöser: Bei Badeunfällen haftet demnach der Eigentümer, privat oder Kommune.