Zell am Ziller (dpa) Nach seiner schwachen Rückrunde will Davie Selke in der kommenden Saison für Werder Bremen wieder durchstarten.

"Ich will es allen zeigen – den Medien, den Bremern, Florian Kohfeldt, Frank Baumann und natürlich auch mir selbst", sagte Selke in einem Interview des Online-Portals "deichstube.de". "Das ist mein größter Antrieb. Ich will wieder performen!"

Selke war im Winter von Hertha BSC an Bremen ausgeliehen worden, konnte an der Weser aber nicht überzeugen und kam am Ende der Saison in den entscheidenden Spielen gar nicht mehr zum Einsatz. In elf Partien erzielte der 25 Jahre alte Angreifer für die Bremer keinen Treffer. Bleibt Werder in der kommenden Saison in der Ersten Liga, greift eine Kaufverpflichtung in Höhe von zehn Millionen Euro.

Auch deshalb will Selke in der neuen Saison seinen Wert unterstreichen. In seiner ersten Zeit in Bremen hatte der Stürmer in der Saison 2014/15 überzeugt, ehe er zu RB Leipzig wechselte. An diese Leistungen will er nun wieder anknüpfen und nahm sich dafür in der Sommerpause sogar einen Individualtrainer. "Ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich im letzten halben Jahr gezeigt hatte", sagte Selke. "Ich habe die Qualität, Werder zu helfen. Und ich werde alles tun, um ein starkes Jahr für Werder zu spielen."

