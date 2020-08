OGA

Oranienburg (MOZ) Erneut ist in der Nacht zu Freitag versucht worden, in die Luisen-Apotheke an der Berliner Straße in Oranienburg einzubrechen. Nach Auskunft der Polizei ist es bereits der dritte Vorfall dieser Art innerhalb eines Monats.

Nach Angaben der Oranienburger Polizei war ein Anwohner kurz nach Mitternacht durch einen lauten Knall wach geworden. Als er ans Fenster ging, sah er eine unbekannte Person vor der Apotheke stehen. Er sprach sie an. Daraufhin flüchtete die Person in Richtung Zeller Straße.

Die Polizei stellte Schäden an der Glastür der Apotheke fest. Offenbar war versucht worden, diese mit Fußtritten zu zerstören. In das Geschäft gelangte der Einbrecher nicht.

"Es ist bereits der dritte Einbruch in diese Apotheke, innerhalb eines Monates. Bei den vorangegangenen Einbrüchen wurde Bargeld und Medikamente entwendet", heißt es in der Mitteilung der Polizei. "Die flüchtende Person konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden."