Silvia Passow

Schönwalde-Glien Jedes Jahr wird in Schönwalde, am ehemaligen Grenzstreifen, der Baum des Jahres geplanzt. Nun hat die Gemeinde damit begonnen, die Bäumchen und Bäume mit Schildern auszustatten. Das ist nicht nur schön für die edlen Spender der Bäume, sondern auch lehrreich und zeigt Vorbeispazierenden, um was für eine Anpflanzung es sich hier handelt.

Sollte die Tradition beibehalten werden, wird in diesem Jahr eine Robinie gepflanzt. Sie gehört zur Bohnen- und Erbsenverwandtschaft, die cremefarbenen Blüten erfreuen das Auge und den Imker, denn die Blüten bieten auch reichlich Nektar.

Dennoch ist die Wahl dieses Baumes nicht unumstritten. Die aus Nordamerika stammende Robinie ist seit etwa 300 Jahren hier anzutreffen. Sie besiedelt selbst unwirtliche Lebensräume, gilt als nahezu unverwüstlich. Sie kommt mit schwierigen Bodenverhältnissen zurecht und soll sogar mit Luftverschmutzung klarkommen. Gelegentlich wird sie mit der Akazie verwechselt, was ihr den Namen Scheinakazie eintrug