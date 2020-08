BRAWO

Brandenburg Am Sonntag, 23. August, wird ab 10.30 Uhr zum Picknickgottesdienst im Friedgarten am Brandenburger Dom eingeladen. Musikalisch begleitet wird dieser durch die a-capella Band "6 Richtige". Weiterhin heißt es von Dompfarrerin Susanne Graap und Vikarin Ines Jäger: "Wir kümmern uns um den Gottesdienst, Sie kümmern sich um alles, was Ihr Picknick schön macht: Decke, Essen und Trinken, Geschirr, evtl. einen Campingstuhl. Wir freuen uns auf Sie!"