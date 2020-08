HGA

Hennigsdorf (MOZ) Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle hat das Ordnungsamt am Donnerstag eine 16-Jährige am Busbahnhof mit Drogen erwischt.

Wie die Polizei in Oranienburg am Freitag berichtete, hatte die Jugendliche zwei Gramm Cannabis und eine Pille, bei der es sich vermutlich ebenfalls um Betäubungsmittel handelt, dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Danach wurde die Jugendliche an ihre Mutter übergeben.