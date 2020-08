René Wernitz

Rathenow (MOZ) Premiere der Kleinkunsttage in Rathenow: Nur noch drei Wochen, dann zeigt sich, ob sich auch das Publikum vom Konzept begeistern lässt. In der verbleibenden Zeit kümmert sich Veranstalter Manfred Rücker insbesondere um das Marketing.

Plakate hat er nun drucken lassen. Sie zeigen an, dass am 12. und 13. September in gewisser Weise doch etwas los ist in der kreisstädtischen City. Eigentlich sollte an dem Wochenende das jährliche Stadtfest gefeiert werden, das aber wegen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen nicht durchführbar ist. Die Dauerparty wäre sicher wieder ein Selbstläufer gewesen. Etwas Live-Musik hätte die Westhavelländer in großen Trauben vor die Bühnen gelockt.

Größere Menschenansammlungen zu vermeiden, sollte den Kleinkunsttagen nicht schwer fallen. Denn durch das dezentrale Konzept zieht sich das Programm wie eine Kleinkunstmeile, mit Stationen in regelmäßigen Abständen zueinander, durch die Berliner Straße - vom Schleusenplatz, der mittelalterlich anmuten wird, bis bin zu den Askania-Höfen, wo Trödelmarkt sein wird.

Laut eigenen Angaben liegen Rücker bereits Anmeldungen von rund 40 Kleinkünstlern aller Couleur vor. Sie alle bekommen von ihm ein kleines Honorar, können zudem Hüte aufstellen, in das das zufriedene Publikum Geld legen kann. Es steht den Teilnehmern auch frei, in eigener Sache Visitenkarten zu verteilen. Zum vorbereitenden Treffen kommt es am 26. August, ab 19.00 Uhr, im Obergeschoss des American Monster Diner. Mehr Infos dazu beim Veranstalter unter 0171/7488437.