Gunnar Reblin

Neuruppin Bayern München, FC Barcelona, Paris Saint-Germain – und mittendrin zahlreiche Ruppiner Fußballtalente. Es hätte einmal mehr so schön sein können am 19. und 20. September. Daher tut diese Absage unheimlich weh. Das DWB Junior Masters wird in diesem Jahr nicht ausgetragen, wie der Ausrichter mitteilte.

Ein trauriger Gastgeber

Dennis Wisbar, Geschäftsführer der DWB-Holding und Turnier-Vater, erklärte mit trauriger Stimme: "Uns tut diese Absage ganz doll leid, vor allem für die Kinder." Er führte mehrere Gründe für diese "bittere Entscheidung" an, die sich nach Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden und der Politik schnell herauskristallisierte. "Zum einen haben viele Landesregierungen Verbote ausgesprochen. Für die Vereine aus dem Ausland wäre es ohnehin schwierig geworden. Und zum anderen wären wir Gefahr gelaufen, die Flüge- und Hotelbuchungen nicht mehr stornieren zu können." Ihm liege dieses Turnier sehr am Herzen, nur musste jetzt eine Entscheidung gefällt werden. In Vorbereitung auf die 3. Auflage dieses europaweit beachteten Junioren-Cups wären bereits Mehrkosten angefallen, um die Corona-Vorschriften einhalten zu können.

Doch eine positive Nachricht schickte Dennis Wisbar sogleich hinterer: "Im kommenden Jahr soll das DWB Junior Masters wieder stattfinden." Möglich wäre jedoch ein Vorziehen des Turniertermins auf den Monat Mai.