René Wernitz

Rathenow (MOZ) Pendlerströme, Stau und Abgase: Mobilität ist ein Thema, dem sich auch Arbeitgeber in Zeiten von Klimawandel und Klimaschutzzielen stellen sollten. Zumal eine gute, nachhaltige und für Angestellte stressreduzierte Erreichbarkeit der Arbeitsstätte durchaus die Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern fördern kann. Das betriebliche Mobilitätsmanagement steht daher im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Wirtschaftsregion Westbrandenburg, zu der die Havelstädte Brandenburg, Premnitz und Rathenow gehören. Am Dienstag, 25. August, berichtet die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH (HVG) in Rathenow von ihren Erfahrungen. Los geht es um 17.00 Uhr bei der HVG im Grünauer Weg 2. Die Anmeldungen erfolgen online auf www.wirtschaftsregionwestbrandenburg.de.