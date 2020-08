OGA

Wensickendorf Der Bauausschuss hat in dieser Woche dem Bebauungplan für Wensickendorf zugestimmt, der dem Gnadehof für gerettete Tiere eine dauerhafte Existenz am jetzigen Standort sichern soll. Björn Lüttmann (SPD) lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit des Vereins, die zu unterstützen sei. " Hoffentlich hat die seit Jahren bestehende Unsicherheit, wie es mit dem Verein am Standort weitergeht, somit bald ein Ende", sagte Lüttmann. Die Unterstützung sei auch deshalb wichtig, weil der Verein in den vergangenen Wochen besonders viele Fundtiere aufgenommen habe, sagte Dirk Blettermann (SPD. "Diese Erfahrung zeigt noch einmal mehr, wie wichtig es ist, den Verein am Leben zu halten", sagte Blettermann.. Die ehrenamtlichen Helfer engagierten sich mit Herzblut für das Wohl der Tiere, lobte er. Die Stadtverordneten müssen den Bebauungsplan aber noch beschließen.

Die Bauten des Gnadenhofs sollen durch den Bebauungsplan legitimiert werden, nachdem der Landkreis eine Nutzung untersagt hatte. Dazu wird ein 0,5 Hektar großes "sonstigen Sondergebiet" für die Vereinsnutzung ausgewiesen.