Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Drei Interessenten wollen am Montag nach Fürstenwalde kommen, um Ideen für die Nutzung der leerstehenden Gebäude der Aufbauschule an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße und des Jagdschlosses an der Schlossstraße zu präsentieren. Dazu gibt es eine Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Allerdings stellen die Gäste ihre Konzepte hinter geschlossener Tür vor – sie dürfen auch nicht die Ideen der jeweils anderen hören.

"Die Präsentation ist nicht öffentlich, damit Interessenten, die sich später melden, die Konzepte der anderen nicht kennen, da sie sonst Vorteile hätten", sagt Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung zuständig. Mindestens zwei weitere Gruppen hätten sich diesbezüglich bei Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) und ihm gemeldet.

Die 1920 errichtete Aufbauschule sowie Magazin und Proviantamt neben dem Jagdschloss sind seit einem Jahr wieder zu haben. Am 22. August 2019 hatten die Stadtverordneten beschlossen, sich von Investoren-Ehepaar Smura zu trennen und die Wiederkauf-Option zu ziehen. Kateryna und Martin Smura hatten 2017 ein Konzept präsentiert, wie sie die Gebäude mit einer Akademie für Hotellerie und Gastronomie, Studentenwohnheim und Hotel zum Leben erwecken wollten. Passiert ist seitdem wenig. Nur das Jagdschloss, das im Besitz der Stadt blieb, wird saniert und umgebaut. Restaurant und Veranstaltungsräume sind dort bislang geplant.