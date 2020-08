dpa

Berlin (dpa) Eine unbekannte Frau soll in Berlin-Charlottenburg den Mindestabstand ignoriert, eine 52-Jährige bespuckt und ihr an den Haaren gezogen haben. Das habe die 52-Jährige ausgesagt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach hatte der Streit am Donnerstagnachmittag im Kassenbereich eines Ladens in der Wilmersdorfer Straße begonnen: Die 52-Jährige habe die Unbekannte aufgefordert, den notwendigen Abstand einzuhalten. Die Angesprochene sei aggressiv geworden. Vor dem Laden habe sie die 52-Jährige bespuckt und geschlagen.

In einem nahe gelegenen U-Bahnhof habe sie ihr in die Haare gegriffen. Daraufhin sei die Unbekannte geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.