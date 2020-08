Christoph Hagen

Bad Saarow In einem Hotel in Bad Saarow kam es am 18. August zu einem räuberischen Diebstahl. Dabei verlor ein Täter einen markanten Schlüsselanhänger.

Der Schlüsselbund könnte Hinweise auf mögliches Diebesgut und/oder den Täter an sich liefern. Daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Dieb zu fassen.

Wer den Schlüsselbund kennt bzw. Angaben dazu machen kann, möge diese an die Polizeidiensstelle richten. Die zuständige Behörde ist unter der 03361 568 0 zu erreichen. Hinweise können aber auch an jede andere Polizeidirektion bzw. unter www.polizei.brandenburg.de abgegeben werden.