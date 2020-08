Christoph Hagen

Erkner In einem Geldinstitut in Erkner konnten die Mitarbeiterinnen verhindern, dass Betrüger an die Ersparnisse von zwei Rentnerinnen gelangten.

Die Rentnerinnen wollten größere Mengen an Geld abheben. Durch Nachfragen konnten die Angestellten erfahren, dass die Frauen im Vorfeld per Telefon kontaktiert wurden. Dabei gab ein Unbekannten vor, für ein Heilmittel dringend Geld zu benötigen. Nahe verwandte Fraunen des Anrufers seien an Corona erkrankt und lägen im Krankenhaus, behauptete er. Mit ihrem Geld sollten die Rentnerinnen eine Spritze mit einem Impfstoff finanzieren. Die Mitarbeiterin des Kreditinstitutes informierten umgehend die Polizei und konnten so den Betrug verhindern.

So schützen Sie sich vor Betrug - die Polizei gibt Tipps:

Geldforderungen für Behandlungen oder Impfstoffe in Bezug zur Corona-Pandemie gefordert werden, sind eine Masche, die Betrüger aufgrund der aktuellen Verunsicherung der Menschen im Umgang mit der Krankheit ausnutzen. Gehen sie nicht auf derartige Forderungen ein! Informieren Sie die Polizei, sollten sie einen derartigen Anruf erhalten haben!

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

-Sollten sie verunsichert sein, dann beenden Sie das Telefonat!

-Beraten Sie sich mit einer Person ihres Vertrauens! Übergeben Sie kein Bargeld an Personen, die sie nicht kennen!