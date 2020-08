Roland Becker

Velten (MOZ) "Velten läuft…!" startet am 1. September – jeder Kilometer z

Die traditionelle Aktion "Velten läuft!" soll auch in diesem Jahr nicht ausfallen. Allerdings wird es keine Massenstarts geben. Stattdessen kann jeder für sich oder in Familie laufen, und zwar für einen guten Zweck.

Gemeinsam mit dem Verein Teamwork Sport+ ruft die Stadt dazu auf, vom 1. September an den gesamten Monat über per App gelaufene Kilometer zu sammeln. "Die App zählt die Anzahl der Kilometer. Es sieht aber nachher niemand, wann und wo gelaufen wurde", erklärt Götz Rose von Teamwork die technischen Grundlagen.Die Anmeldung erfolgt ganz einfach über www.velten-läuft.de.

Das Veltener Lauf-Event kommt in diesem Jahr gleich zwei Projekten zugute:dem Bienenprojekt der Barbara-Zürner-Oberschule sowie dem Frauenhaus Oberhavel. Die Schüler Frederick Malenz und Jeremy Kern aus der zehnten Klasse der Oberschule freuen sich, dass ihr Schulprojekt unterstützt wird. "In Kooperation mit 50Hertz und mit Unterstützung des Imerks Dr. Bernd Reischel kümmern wir uns derzeit um drei Völker", erklären sie. Ihr bisher erlangtes Wissen geben sie auch an die Kleinen der Lindengrundschule Velten weiter. In diesem Jahr erwarten die SchülerInnen eine Honigernte von 60 Kilogramm.

In den Vorjahren unterstützten die SchülerInnen das Laufevent als Streckenposten unterstützt. Jetzt freuen sie sich, dass ihr Projekt Aufmerksamkeit findet. "Vielleicht reichen erlaufenen Spenden nachher für eine gläserne Schaubeute und einen Sonnenwachsschmelzofen", verraten sie.

Der zweite Teil der Spenden wird an das Frauenhaus Oberhavel gehen. Es bietet eine sichere Zuflucht für Frauen, die zu Hause Gewalt erleben. Leiterin Antje Culmsee wünscht sich für den Gemeinschaftsraum des Wohnhauses ein neues Schlafsofa. "Ich bin begeistert, dass an uns gedacht wurde", freut sie sich. Das Frauenhaus wird mit öffentlichen Mitteln finanziert, ist jedoch für die Einrichtung und einzelne Projekte immer wieder auch auf Spenden angewiesen.