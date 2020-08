red

Bad Belzig Die Fahrerin eines PKW Volvo teilte der Polizei mit, dass ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Die Geschädigte fand an der Frontscheibe einen Zettel auf denen sich die Daten einer Zeugin befanden. Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem PKW Fiat rückwärts in eine Parklücke ein. Vor der Parklücke befand sich besagter Volvo. Der Fahrer des Fiat lenkte zu früh ein, so dass er den PKW Volvo streifte. Ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall bekanntzugeben entfernte sich der Mann vom Unfallort. Gegen den Fahrer des PKW Fiat wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 250 Euro. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte die Nutzerin des PKW Volvo die Unfallstelle selbstständig verlassen.