Oranienburg (MOZ) Es sei keine Geschichte von Trainer und Co-Trainer. "Es ist eine Geschichte von Vater und Sohn. Eine Beziehung, die man nicht nur sportlich erklären kann." In den höchsten Tönen spricht Enis Djerlek, Trainer des Oranienburger FC Eintracht, über Hans Oertwig. Der 67-Jährige ist Trainer des SV Altlüderdorf – und gilt als Mentor und Ziehvater des OFC-Übungsleiters. Dieser sagt: "In zwei gemeinsamen Jahrzehnten entstand eine ganz besondere Geschichte." Auf diese blickt der 46-Jährige vor dem direkten Vergleich in der Brandenburgliga am Sonnabend zurück.

Die Anfänge

"Er wollte mich immer als Spieler haben", erinnert sich Djerlek an die Zeit rund um die Jahrtausendwende. Nach überregionalen Stationen bei den Reinickendorfer Füchsen und beim Spandauer SV sei Oertwig damals Trainer von Schwarz-Weiß Spandau gewesen. "Diesen kleinen Club hat er in die Berlinliga geführt. Es war die Blütezeit des Vereins. Das war eine richtig geile Truppe, zu der auch Mike Frank gehörte." Djerlek entschied sich für den Lokalrivalen, ging zum Spandauer SV in die dritte Liga. "Ich war jung und wollte nach oben." Nach einem Kreuzbandriss zog Djerlek zu Hertha Zehlendorf weiter. "Mit dem Knie ging es nicht mehr. Ich wollte aufhören. Doch Herr Oertwig unternahm einen weiteren Versuch, mich zu sich zu holen." Mit Erfolg.

Der Deal

Die Zusammenarbeit war an Bedingungen geknüpft. Zunächst war es Djerlek, der eine Forderung stellte. "Wenn es auf dem Feld nicht klappt, brauche ich eine Chance, um in den Trainerbereich zu kommen. Das war der Deal." Nach sieben Spielen in der Berlinliga war Djerleks aktive Laufbahn beendet – und Hans Oertwig hielt sein Wort. "Ich wurde sein Co-Trainer, mit einer Probezeit von drei Monaten. Da bin ich fast aus allen Wolken gefallen", erinnert sich der Berliner mit serbischen Wurzeln. "Ich habe mich gefragt, wie so etwas sein kann. Ich hatte selbst lange und erfolgreich gespielt und war der Meinung, dass ich genug Ahnung habe." Oertwig war anderer Meinung – und behielt recht. "Ich hatte keine Ahnung. Wer von sich behauptet, er sei ein guter Fußballer gewesen und würde damit automatisch auf Anhieb ein guter Trainer werden, der wird sich wundern. Das ist ein ganz anderes Terrain."

Die Lehrjahre

Der junge Enis Djerlek traf auf dem Trainingsplatz auf namhafte Spieler. "Gegen die musste ich mich durchsetzen. Dann ist der Trainer erkrankt und hatte eine schwere Zeit. Ich habe versucht, als 25-Jähriger die Stellung zu halten." Das gelang. "Ich habe mich durchgesetzt, auch gegen interne Grabenkämpfe. Dieses Stahlbad hat mich geformt." Zusammen ging das Trainergespann zum Nordberliner SC. "Wir haben die A-Junioren mit null Punkten übernommen und zum Klassenerhalt geführt."

Der Wechsel an die Gasse

"Brandenburg, das war absolutes Neuland für mich. Es begann eine wunderschöne Ära. Es hat super viel Spaß gemacht." Und nicht nur das. "Oertwig und ich waren etwas, dass du nur schwer auseinanderdividieren konntest. Etwas, das absolut funktioniert hat. Wir waren kompatibel miteinander." Bei der Arbeit auf und neben dem Platz habe er nie das Gefühl gehabt, "nur" der Co-Trainer zu sein. "Die Wertschätzung war da. Ich war immer ein absolut gleichberechtigter Teil." Vielmehr habe er sich selbst in vielen Situationen zurückgehalten. "Ich habe meine Rolle gewusst, habe den Trainer gestärkt und geschützt." Von 2005 bis 2011 feierte das Duo mit dem SV Altlüdersdorf viele Erfolge. Größter Triumph war der Aufstieg in die Oberliga. Sechs Jahre arbeiteten beide auch beim Oranienburger FC Eintracht zusammen (2012 bis 2018), den sie 2013 in die Brandenburgliga führten.

Die Trennung

"Die kam durch ihn", blickt Djerlek zurück. Oertwig habe früh gesagt, dass er 2018 in Oranienburg aufhört. "Er war müde. Für mich war wichtig, in dem Bereich zu bleiben. Ich wollte das Wissen, dass er mir gegeben hat, weitergeben." Oertwig habe sich "persönlich dafür eingesetzt, dass ich sein Nachfolger werde." Das Problem: "Drei Wochen später bekam er wohl Angst vor dem Aufhören und berichtete von einem Angebot des FC 98 Hennigsdorf. Er fragte, ob ich mitkomme." Die Antwort war klar: "Das konnte ich nicht, da ich Oranienburg mein Wort gegeben hatte. Sein Wort zu halten, hatte er mich gelehrt."

Der Blick zurück

Hans Oertwig betont oft, dass Enis Djerlek einer der talentiertesten Trainer sei, die er je erlebt habe. "So etwas hört man gern", sagt sein ehemaliger Assistent. Dass ihm viele vorwerfen, nicht früher den eigenen Weg gegangen zu sein, weiß Djerlek. "Ich habe aber alles richtig gemacht. Ich bin nicht traurig, dass mein früherer Zimmergenosse Miroslav Jagatic mit Sachsen Leipzig Dynamo besiegt hat und ich zeitgleich gegen Premnitz gespielt habe. Man muss zufrieden sein mit sich und seiner Situation. Das bin ich. Ich habe enorm viel gelernt, hatte schöne Jahre, habe viel genommen und konnte auch etwas zurückgeben."

Persönliche Beziehung

Am außergewöhnlichen Verhältnis änderte sich nichts. Wie intim dieses war, habe sich schon Jahre zuvor gezeigt. "Als Hans Oertwig am Sterbebett meines Vaters war, habe ich gesehen, dass er Teil der Familie geworden ist." Und auch nach der Zeit in Oranienburg brach der Kontakt nicht ab. "Wir telefonieren täglich. Da kommen 20 bis 40 Anrufe die Woche zusammen. Geheimnisse haben wir eigentlich nicht."

Das Duell am Sonnabend

Das Duell zwischen dem OFC Eintracht und dem SV Altlüdersdorf bildet den Auftakt der Brandenburgliga-Saison. "Es ist eine ganz merkwürdige Situation", so Djerlek. "Wir haben zusammen so viele Schlachten geschlagen, haben uns zusammen gefreut und gemeinsam Tränen vergossen", schwelgt der Coach der Kreis­städter in Erinnerungen. Nun muss er den Schalter umlegen. "Du musst und willst alles geben, um ihn zu besiegen. In diesen 90 Minuten zählen keine Freundschaften. Da gibt es keine Sentimentalitäten. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit meiner Mannschaft dieses Spiel zu gewinnen, dann werde ich es machen. Da bin ich Profi genug." Auch das habe ihn Hans Oertwig gelehrt. "Das Geheimnis ist, im Amateurbereich Profi zu sein." Am Ende sei es nur ein Spiel, "das nicht viel entscheiden wird".

Die Mannschaft des SVA

"Ich weiß nicht, ob die Leute verstehen, was im Sommer in Altlüdersdorf passiert ist", bemerkt Djerlek. Der von Oertwig eingeleitete Umbruch sei ein Kahlschlag, den es in der Brandenburg­liga so noch nie gegeben habe. "Das ist für mich jetzt schon meisterhaft, was da passiert ist. Er hat sich fast einer kompletten Mannschaft entledigt. Ich ziehe den Hut, welchen Mut er hat." Seinem langjährigen Begleiter sei es gelungen, fast 20 neue Spieler in das Dorf zu holen. "Wir reden über Altlüdersdorf, einen Ort auf dem flachen Land. Bekomme mal die Leute da raus. Und ich kann sagen: Mit Geld ist das nicht passiert." Oertwig habe sieben, acht erfahrene Leute zur Verfügung, "alles andere ist Jugend forscht". Die Jungen würden oft das Nachsehen haben, weil die körperliche Robustheit fehlt. "Sie werden aber wachsen an der Aufgabe."

Die Prognose

"In einem Spiel ist alles möglich. Diese Mannschaft kann uns weh tun." Das werde sie aber nicht. Warum? "Der Trainer hat einen Fehler gemacht. Er hat mir zu viel beigebracht."