Polizeieinsatz am Bahnhof

OGA

Bergfelde (MOZ) Mit herunter gelassener Hose ist in er Nacht zu Freitag ein Mann am Bahnhof in Bergfelde umher gelaufen. Ein Zeuge rief die Polizei.

Den Beamten sagte der Unten-ohne-Mann, dass er auf die Schienen uriniert habe. Weil er betrunken und orientierungslos war, brachten ihn die Polizisten zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. In der Atemluft wurdenzwei Promille Alkohol gemessen.