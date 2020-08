© Foto: Tierheim am See

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine schwer misshandelte Katze aus Eisenhüttenstadt ist noch immer in einer Tierklinik. "Sie ist zweimal operiert worden", erklärt Jana Feister vom Tierheim am See am Freitag. "Der Bruch am Bein war sehr kompliziert."

Das Tier war Ende Juli in der Eichendorffstraße in Eisenhüttenstadt gefunden worden – eingeklemmt von einer Tür. Ohne eine Notoperation wäre die Katze gestorben. Das Tierheim selbst hatte danach Anzeige wegen Tierquälerei erstattet, die Tierrechtsorganisation Peta setzte eine Belohnung von 1000 Euro für sachdienliche Hinweise zum Auffinden des Täters aus.

Die Katze, die auch am Kopf starke Verletzungen hatte, sei aber zum Glück auf dem Weg der Besserung, sagt Jana Feister. Sie stehe in ständigem Kontakt mit der Tierklinik, habe auch Fotos zugeschickt bekommen. Die Wunde am Kopf sei im Prinzip verheilt und auch das Bein mache Fortschritte. Die Narbe sei noch von einer Schorfschicht bedeckt. "Es ist gut, dass es sich um eine sehr kooperative Katze handelt", meint sie. Das erleichtere auch die Wundpflege.

Nach der Mieze kam ein Hund

Jana Feister geht davon aus, dass die Katze in der kommenden Woche entlassen werden kann. Und dann? Nach Bekanntwerden des Falls hatten sich drei Interessenten für die Samtpfote im Tierheim gemeldet. In einer der Familien wird das Kätzchen nun sehr wahrscheinlich ein neues Zuhause außerhalb von Eisenhüttenstadt finden. Es habe auch Hinweise zur Tat gegeben, weiß Jana Feister. Ob diese hilfreich waren, könne sie nicht sagen. Eine Anfrage bei Peta läuft noch.

Nachdem die Katze gerettet war, kam das nächste misshandelte Tier ins Tierheim: diesmal ein Hund. Dieser wird nun von Jana Feister und ihrem Team betreut. Die Tierheim-Chefin weist aber darauf hin, dass sich Zeugen, die etwas über Personen wissen, die Tiere quälen, ans Veterinäramt wenden müssen. Das Tierheim selbst könne die Tiere nicht aus der Situation herausholen.