Neuruppin Eine stark alkoholisierte Frau ist am Donnerstagnachmittag im Ruppiner Einkaufszentrum negativ aufgefallen. Die 27-Jährige wurde wegen ihres Verhaltens des Hauses verwiesen. Weil sie der Aufforderung nicht nachkam, musste die Polizei eingreifen. Sie kam beim Pusten auf 3,28 Promille und wurde wegen ihres Zustands ins Krankenhaus gebracht. Gegen 17.50 Uhr betrat die Frau erneut das Reiz und versuchte Alkohol zu stehlen. Die Polizei nahm die Frau mit nunmehr 2,88 Promille in Gewahrsam. Letztlich wurde sie in die Psychiatrie gebracht.