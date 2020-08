Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Die Munitionsfunde im Raum Werneuchen reißen nicht ab. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist ein Mann am Donnerstag an einer illegalen Badestelle auf eine alte Fliegerbombe gestoßen. Sie lag am Gamengrund bei Tiefensee. Der Mann soll sie beim Baden entdeckt und sich daran leicht verletzt haben.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD), der derzeit nur einige Kilometer weiter, am Löhmer Haussee, nach Munition sucht, wurde umgehend alarmiert. Da der Zünder fehlte, ging von der 15-Kilo-Bombe offenbar keine Gefahr aus. Die Mitarbeiter des KMBD konnte sie deshalb direkt abtransportiert.

Etwas anders ist die Situation am Löhmer Haussee. Seit Dienstag wird hier im Bereich der Badestelle an der Seefelder Chaussee (L30) nach Munition gesucht – und das erneut mit Erfolg. Am Donnerstag wurden fünf weitere Handgranaten entdeckt. Einige davon sind am Freitag gesprengt worden. Die Badestelle wird zum Wochenende wieder freigegeben. Badegäste werden am aufgrund des weiteren Rückgang des Wasserspiegels um besondere Umsicht gebeten – und das an allen Werneuchener Seen.

Kommende Woche will die Stadtverwaltung darüber beraten, in welcher Form die Suche des Kampfmittelräumdienstes am Löhmer Haussee fortgesetzt werden soll.