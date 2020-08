Hans Still

Bernau/Eberswalde (MOZ) Motorradfahrer sollten am gesamten Wochenende gewarnt sein: Ein Großaufgebot an Polizei und Sicherheitskräften macht sich speziell am Sonntag daran, die Zweiradfahrer zu kontrollieren.

Dabei wird es um die Einhaltung von Tempovorschriften gehen, um die technischen Details der Bikes und mögliche Verstöße gegen sonstige Bestimmungen wie etwa unzulässige Umbauten. Vor allem an den Barnimer Hotspots werde sich die Dekra und die "Rennleitung", so der in Biker-Kreisen übliche Spitzname für die Polizei, positionieren. Im Vordergrund stehe die Verkehrsunfallprävention, so die Verlautbarung aus dem Barnimer Kreishaus in Eberswalde.

Beliebte Ausflugsziele, wie die Strecke rund um den Werbellinsee, dem Schiffshebewerk in Niederfinow sowie die Verbindung zwischen Eberswalde und Oderberg stehen ganz sicher auf dem Kontrollplan.