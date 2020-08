Thomas Gutke, Hubertus Rössler

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt (Oder) deutete sich am Freitag eine leichte Entspannung des Corona-Infektionsgeschehens an. Den zweiten Tag in Folge meldete das städtische Gesundheitsamt keine weitere Neuinfektion.

Es blieb damit bei derzeit 19 aktiven laborbestätigten Covid-19-Fällen, 52 gab es in der Stadt seit Pandemiebeginn insgesamt. Am Freitag befanden sich weiterhin 129 Frankfurter in häuslicher Isolation.

Die Gefahr eines Überschreitens der Corona-Obergrenze (7-Tage-Inzidenz) ist damit deutlich gesunken. In Regionen, die 50 aktuelle Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschreiten, drohen strengere Corona-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen – so wie seit Freitag in Offenbach. Auf die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt gerechnet, liegt diese Grenze bei 28 bis 29 Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Seit vorigen Freitag wurden in Frankfurt lediglich sieben neue laborbestätigte Corona-Fälle gezählt.

Am Wochenende werden nun rund 350 Personen am Liebknecht-Gymnasium auf Covid-19 getestet, darunter alle Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 sowie alle Lehrkräfte. "Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Es gibt zunächst jedem Einzelnen eine Rückmeldung und trägt damit sicherlich erheblich zur Beruhigung bei. Es zeigt aber auch, ob es inzwischen doch noch weitere nicht erkannte Infektionen gibt. Von der Auswertung aller Testergebnisse wird abhängen, ab wann der Präsenzbetrieb wieder aufgenommen wird", hieß es in einer Mitteilung der Schule. Zwei Schüler und ein Lehrer waren in den vergangenen Tagen positiv getestet worden. Seit Dienstag ist deshalb das größte frei zugängliche Gymnasium der Stadtgeschlossen. Knapp 860 Schüler werden wie während des Lockdowns im Frühjahr vorübergehend wieder zu Hause unterrichtet.

Die Corona-Fälle am Liebknecht-Gymnasium beeinflussen unterdessen auch den Sport. So wurde das für dieses Wochenende geplante Fußball-Kreispokalspiel der C-Junioren der Spielgemeinschaft FC Union Frankfurt/Union Booßen bei FWZ Oderkicker auf den 10. Oktober verlegt. "Wir haben mehrere Spieler, die in die betroffene Klasse gehen. Daher haben wir aus reiner Vorsichtsmaßnahme in dieser Woche das Training ausgesetzt", berichtet Stefan Hahnert, Trainer und Vorstandsmitglied der Frankfurter.

Die weiteren Teams des FC Union würden aber wie gewohnt trainieren und spielen. "Es gibt natürlich auch mehrere Geschwisterkinder der betroffenen Schüler. In diesen Fällen müssen diese zuhause bleiben, ihre Mannschaft darf aber antreten. Ansonsten müsste man den gesamten Betrieb einstellen", erklärt Hahnert.