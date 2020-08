Auf dem Festplatz in Finow drehen sich bis zum 30. August Karussells. Schon im Vorfeld hatte es Kritik von Anwohnern gegeben. Vor allem Kinder und Jugendliche haben in den Fahrgeschäften am Freitagnachmittag ihren Spaß. Es ist beinahe siedend heiß. Der Rummel macht bis zum 30. August in Finow Station. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Sieben Ständer mit Desinfektionsspray sind auf dem Areal verteilt. Die streng riechende Flüssigkeit tröpfelt kontaktlos auf die unter den Spender gehaltenen Hände. Zusätzlich stehen an jedem der vier Fahrgeschäfte, vor dem Bungee- und am Schießstand Flaschen bereit.

Die Besucher werden auf mehreren großformatigen Schildern darauf hingewiesen, dass sie mindestens 1,50 Meter Abstand einzuhalten und die Hände vom Gesicht zu lassen haben. Zudem ergeht an sie die Aufforderung, die Handhygiene zu beachten sowie immer in die Armbeuge zu husten oder zu niesen.

"Wir lassen auch nur maximal 450 Personen zeitgleich auf den Platz", sagt Viktor Jede, der Vorsitzende des Stadteilvereins Finow, der den Schaustellern aus Melchow und Oranienburg den Festplatz am Schwanenteich zur Verfügung gestellt hat. Bis zum 30. August wird in Finow jeden Tag ab 14 Uhr Rummel sein – werktags bis 20 Uhr und an den Wochenenden bis 21 Uhr.

"Der relativ frühe Schluss ist eine weitere Vorsichtsmaßnahme zum Schutz vor dem Coronavirus", betont Michel Gochot aus Oranienburg. Niemand solle ermuntert werden, über die Stränge zu schlagen. Für seinen Schaustellerbetrieb ist das Gastspiel in Finow die zweite Möglichkeit, während der Pandemie Geld zu verdienen. Zuvor hat er ein Karussell bereits kurzzeitig bei einem Bäcker in seiner Heimatstadt aufstellen dürfen.

Kritik schreckt Behörde auf

Sogar zum ersten Mal seit dem Lockdown im März ist Schausteller Peter Grochla aus Melchow wieder am Start. "Wir würden uns riesig freuen, wenn der Andrang auf dem Festplatz so groß wäre, dass wir Besucher vor dem Eingang warten lassen müssten", sagt der Unternehmer, der wie sein Oranienburger Kollege mit den jeweils 9000 Euro auskommen musste, die es vom Bund als Corona-Hilfe für Solo-Selbständige gab. Der Zuschuss sei bei den laufenden Kosten kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Deshalb werde jeder Euro an Einnahmen gebraucht.

"Wir können nur an alle appellieren, sich strikt an die Auflagen zu halten", hebt Michel Gochot hervor. Davon hänge die Gesundheit der Besucher und das wirtschaftliche Überleben der Betreiber ab, ergänzt Peter Grochla.

Dass die Schausteller bis zum Startschuss für den Rummel Bammel vor einer Absage durch das Barnimer Gesundheitsamt hatten, ist dem Anruf eines Mitarbeiters der Kreisverwaltung bei Viktor Jede geschuldet. Der Behördenangestellte war durch eine Mail aufgeschreckt worden, die der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn von einem Finower Bürger bekommen und unter anderem an das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt im Kreishaus sowie an die Rathausspitze weitergeleitet hatte. In seiner Mail schreibt der Finower, er sei gespannt, wie die Abstandsregeln bei den Schaustellern am Schwanenteich funktionieren würden. "Das sind ja sicher der Bürgermeister und sein Ordnungsamt gefragt", heißt es darin weiter.

Kreis kündigt Kontrollen an

"Dabei haben wir das Hygienekonzept pünktlich per Post ans Kreishaus geschickt", sagt der Vorsitzende des Stadtteilvereins. Und die Schausteller versichern, dass die Plätze auf den Karussells ohnehin in zwei Meter Abstand von einander montiert sein.

Für die Kreisverwaltung bestätigt Jana Zelle, die amtierende Pressesprecherin, dass das Barnimer Gesundheitsamt Kontrollen vornehmen werde. "Die Kollegen achten darauf, dass alle wegen der Corona-Pandemie verhängten Auflagen eingehalten werden", sagt sie. Die Uhrzeit werde niemandem vorab mitgeteilt.

Dem Vereinsvorsitzenden hatte der Mitarbeiter der Kreisverwaltung angekündigt, er werde am Freitag zu 14 Uhr nach dem Rechten schauen. Bis Redaktionsschluss ließ sich jedoch kein Behördenvertreter sehen.