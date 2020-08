Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die brandenburgische Landesregierung und der Landtag sollen eine Regelung kippen, die Menschen über 27 Jahren untersagt, in Sporthallen Kontaktsport nachzugehen. Das fordert der Neuruppiner Nico Ruhle in einer Petition, die seit rund einer Woche läuft und die seitdem schon von mehr als 600 Personen unterzeichnet worden ist.

Das Land hatte Mitte März die Nutzung aller öffentlichen und privaten Sportstätten untersagt. Seit dem 28. Mai wurde im Zuge der Lockerungen unter Auflagen erlaubt, kontaktlosen Sport in Sporthallen nachzugehen. Für Menschen bis 27 Jahre sind inzwischen Kontaktsportarten wie Handball, Ringen, Fußball in Sporthallen wieder erlaubt. Für alle, die älter sind, gilt das Verbot aber noch immer. Ruhle bezeichnet diesen Umstand in seiner Begründung als "vollkommen unverständlich".

Das Verbot gilt in der aktuellen Form noch bis zum 4. September. Der Neuruppiner Ruhle fordert, "diese altersdiskriminierende Regelung" nicht weiter zu verlängern. Schließlich habe der Landessportbund der Regierung "umfassend dargestellt, wie Hygienevorschriften eingehalten und eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden könnten". Zudem seien die Sportvereine geschult im Umgang mit Hygieneregeln und "wissen verantwortungsvoll mit der momentanen Situation umzugehen".

Die Petition läuft auf der Internetplattform www.openpetition.de. Damit sich die Regierung mit dem Wunsch befassen muss, ist ein Quorum von 8700 Unterstützern zu erreichen. Obwohl diese Grenze noch in einiger Ferne liegt, ist Initiator Ruhle mit dem bisherigen Zuspruch zufrieden. "Es betrifft ja nicht alle Sportler. Fußball darf ja beispielsweise schon wieder gespielt werden, weil das draußen stattfindet." Noch zwei Wochen kann die Petition online auf bit.ly/3hn0Hjq unterschrieben werden.

Beim Kreissporttag des KSB am heutigen Sonnabend möchte Ruhle zudem Listen auslegen, damit sich dort weitere Unterstützer eintragen können.

