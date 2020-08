MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) "Es war nicht einfach", macht Ilka Krüger, die Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH deutlich, "aber unser Ziel war es immer, dafür zu sorgen, dass pragmatische Lösungen gefunden werden. Im Vordergrund steht und stand das Fontanehaus Schiffmühle." So heißt es in der Pressemitteilung der Tourismus-Chefin am Freitag. Sie bedankt sich darin dafür, dass sie die Möglichkeit hatte, in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses die Sachlage darzustellen. Besonders freue sie sich über die positive Resonanz der anwesenden Ausschussmitglieder, sachkundigen Einwohner und auch Gäste.

Positives Votum

"Die anwesenden Abgeordneten haben sich dafür ausgesprochen, dass die Tourismus GmbH das Fontanehaus für die Monate September und Oktober öffnen könne, also noch vor einer endgültigen Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung", so die Geschäftsführerin weiter. Obwohl es bisher keinen Betreibervertrag mit der Stadt gibt, öffnet die Tourismus GmbH das Haus vorerst für den Rest der Saison. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um diesen Zeitraum absichern zu können", erklärt Ilka Krüger. "Die geplanten Projekte mit den Schulen und Kitas können leider nicht mehr stattfinden, wie auch andere Komponenten des Konzeptes, aber wir öffnen und helfen damit, das Haus am Leben zu halten."