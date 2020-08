Scheunenkunst: Diese Werke wollen am Sonntag ebenfalls entdeckt werden. © Foto: Hans Still

Vorbereitungen: Am Sonntag sind Liebhaber der Kunst und neugierige Entdecker bei Uwe Handrick zur "Kunstwäsche" eingeladen. Der Wandlitzer öffnet um 10 Uhr den Kunsthof. Fotos (3): Hans Still © Foto: Hans Still

Wandlitz (MOZ) Es waren schon noch wilde Zeiten, als der Wandlitzer Künstler Uwe Handrick gemeinsam mit Oliver Borchert und Stefan Woehlin gegen einige Widerstände die Ecke Kirchstraße/Breitscheidstraße zum Platz für Kunst im öffentliche Kunst erkor. Am sogenannten "Schmiedeeck" platzierte Handrick sein Werk "Fliegende Fische". Das Ergebnis seines Schaffens lässt schon immer Freiraum für eigene Interpretationen. Handrick selbst wollte eine Verbindung zwischen dem Wandlitzsee, den neun Ortsteilen und dem neuen Barnim-Panorama schaffen. "Die Fische fliegen aus dem See über ein Flussbett, über neun Findlinge hinweg zum Barnim-Panorama. Ihre Flügel aus Sensenresten und Forkenteilen sowie die schwingenden Traktorensitze erinnern an die landwirtschaftlichen Gerätschaften, die im Museum gezeigt werden", erinnert der Künstler am Mittwoch.

Erst seit Kurzem fliegen die Fische wieder im Trio. Es gab in den vergangenen Monaten schmerzliche Verluste. Teils durch Verwitterungen, aber auch begünstigt durch den Vandalismus, der sich in Wandlitz zu vermehren scheint, kam es zu Zerstörungen. "Es war nicht nur der Zahn der Zeit",kommentiert Handrick.

Bilder an der Wäscheleine

Zum Einsatz kam dabei Eiche aus dem eigenen Holzlager, aber auch Robinie, die der Bauhof zur Verfügung gestellt hatte. Der Feinschliff fehlt derzeit noch, daran will sich Handrick nach dem Wochenende machen. Denn zunächst befasst sich der Künstler mit seiner "Kunstwäsche", eine Art Aktionstag, der seit 2007 fast regelmäßig stattfindet.

Am Sonntag (10 bis 18 Uhr) erwartet Handrick auf seinem Kunsthof in der Oranienburger Straße 10 über den Tag verteilt die Gäste. Bis dahin bleibt noch allerhand zu tun. Die Besucher können es sich dann auf dem großzügig geschnittenen Grundstück zwischen den an Wäscheleinen aufgehängten Bildern, der Keramik und den Plastiken gemütlich machen. Eine Band, wie sonst immer gebucht, wird in diesem Jahr fehlen. Handrick zieht die Wäscheleinen von Baum zu Baum. Immerhin, seine Reihe "Horizonte", ist bereits zu sehen. In der Scheune warten noch großformatige Werke, die ebenfalls im Freigelände entdeckt werden wollen. "Ich male Personen, gegenständlich oder abstrakt, je nach Lust und Laune", erläutert Handrick dazu.

Bauzaun rahmt letzten Stuhl ein

Keineswegs ausbleiben werden am Sonntag die Gespräche über das künstlerische Werk. Handrick erwartet Künstlerkollegen und viele Freunde, er freut sich auf viele neugierige Wandlitzer, die den Tag eventuell nutzen wollen, seine Arbeiten kennenzulernen.

Und mit Sicherheit wird er Fragen zur Kunst im öffentlichen Raum beantworten müssen. Denn seine aus den Pappelstämmen gefertigten Stühle in der Breitscheidstraße werden inzwischen von einem Bauzaun eingerahmt. Statt der zwei Stühle steht nur noch einer in der Landschaft, geschützt vor weiteren Übergriffen. "Der Bauhof hatte mich informiert, dass die Bauzäune aufgestellt werden müssen, weil der Stuhl in seiner Standfestigkeit gelitten hat", erinnert Handrick. Die Stühle hatten unter dem Einfluss von Vandalismus gelitten. Gleichwohl erwies sich die als Weichholz bekannte Pappel als nicht so widerstandsfähig. "Das Besondere an den Stühlen war die Arbeit aus dem Stamm heraus. Das ist nun leider für immer weg", bedauert Handrick.