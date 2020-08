Theaterleiterin Rita Fago und der technische Leiter René Marchlowitz zeigen in einem der Kinosäle des Cinestar in Frankfurt (Oder), mit welchen Abständen die Kinobesucher ab Mittwoch wieder Filme auf großer Leinwand schauen können. © Foto: Michael Benk

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Cinestar in Frankfurt (Oder) öffnet wieder. Nach über fünf Monaten Corona-Pause zeigt das Kino am Mittwoch, 26. August, die ersten Filme.

Kein Popcorngeruch, keine Musik, kein Kinderlachen – Rita Fago und René Marchlowitz waren in den vergangenen Monaten die einzigen aus dem Personal des Cinestar, die das leere Kinogebäude betreten haben. Sie kontrollierten Technik und Strom, beantworteten Mails, spülten die Wasserleitungen durch. "Das war schon geisterhaft", sagen sie. Die eigentliche Arbeit der beiden nimmt nun aber wieder Formen an, am Mittwoch werden nach der Schließung im März nun wieder Filme auf den großen Leinwänden gezeigt. Das neunköpfige Stammpersonal, das komplett in Kurzarbeit war, freut sich darauf, sagt die Theaterleiterin. Eingesetzt werden mehr von ihnen, schon allein, weil die Toiletten und alle Griffe ständig desinfiziert werden.

Gezeigt werden am Mittwoch der Science-Fiction-Action Film Tenet von Christopher Nolan (19, 19.30 und 20 Uhr), das Drama I Still Believe (19.45 Uhr), Unhinged - außer Kontrolle (20.15 Uhr) und Nightlife (20.30 Uhr). Tenet war verschoben worden, der 26. ist nun bundesweiter Start. Damit können Kinofans den Film in Deutschland sogar eher sehen als in den USA, wo er erst am 3. September startet. Der Spielplan für den Rest der Woche wird Montag veröffentlicht. Am Wochenende gibt es dann auch Vorstellungen für Kinder; für die Cinelady am 2. September wurden schon Karten verkauft.

1392 Plätze hat das Kino mit seinen sechs Sälen normalerweise. Um die 450 Plätze können jetzt nur belegt werden, weil immer ein paar Sitze zwischen den Zuschauern frei bleiben. Statt Tenet im großen Saal zu zeigen, läuft er also in drei mit jeweils einem Drittel Kapazität. Bei der Online-Buchung können Zweier- oder Dreier-Gruppen ausgesucht werden. Wer als vierköpfige Familie kommt, kann erst einmal auseinanderliegende Plätze kaufen oder buchen, vor Ort findet sich dann der Rest, sagt Rita Fago. "Wir haben am Mittwoch ab 18.30 Uhr geöffnet." Sie appelliert an die Besucher, nicht erst fünf Minuten, sondern spätestens eine halbe Stunde vor Filmstart zu kommen. "Online-Tickets wären uns lieber", sagt sie. Dann seien alle entspannter und könnten direkt Popcorn und Getränke besorgen. Die Preise hätten sich nicht erhöht und für Cinestarcard-Inhaber gibt es einen Deal für 12,90 Euro mit Ticket, Getränk und Popcorn/Nachos.

Die Ticketkontrolle ist kontaktlos, es gibt ein Abstands- und Wegesystem, Desinfektionsmittel. Bis man auf dem Platz ist, wird Mund-Nase-Bedeckung getragen. "Wer ganz ängstlich ist, kann sie auch aufbehalten", sagt der technische Leiter René Marchlowitz. Wer sich trotzdem unwohl fühlt, fügt Rita Fago hinzu, kann sich melden. "Die Theaterleitung ist dafür offen, eine Lösung zu finden, dass die Person sich wohlfühlt." Man solle seine Bedenken nicht runterspielen.

Genuss ohne singen und reden

Die Klimaanlage, die ohnehin im Kino ist, läuft "in vollem Betrieb, aber so, dass keiner friert", so Fago. Es gebe eine Studie der TU Berlin, die besagt, dass die Aerosolmengen in Kinos viel geringer sind als im Umfeld des Büroarbeitsplatzes. Der Vorteil im Kino sei: Man sitzt ruhig und schaut, redet nicht oder kaum, singt nicht – und braucht nur Maskenfreiheit, um Popcorn essen zu können.

Cinestar und MOZ verlosen dreimal zwei Tickets für einen der Kinofilme am Mittwoch. Wer teilnehmen will, schickt bitte am Montag, 24. August, zwischen 8 und 10 Uhr eine E-Mail mit Namen, Vornamen und Wunschfilm an frankfurt-red@moz.de. E-Mails, die früher eingehen