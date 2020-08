Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Trompeten hinter Plexiglas, Maskenpflicht im Schulgebäude, Chorproben in Minigrüppchen, Ensembleunterricht in der Marienkirche.... Normalität sieht anders aus, dennoch hat die Uckermärkische Musik- und Kunstschule "Friedrich Wilhelm von Redern" in Angermünde nach der monatelangen Corona-Pause zum neuen Schuljahr den Regelbetrieb wieder aufgenommen.

"Nach den anstrengenden Wochen mit Online- und Telefon- und Fernunterricht, wo sich alle Kollegen sehr ideenreich engagiert haben, stürzen sich nun alle Lehrer sofort wieder voller Elan in die Arbeit mit den Schülern vor Ort. Und auch unsere Schüler sind uns treu geblieben und viele neue hinzugekommen", freut sich Musikschulleiterin Dorothea Janowski. 370 Schüler sind aktuell angemeldet. Die Anmeldungen für das neue Schuljahr laufen noch. Kostenlose Schnupperstunden und das Instrumentenkarussel zum Ausprobieren für Unschlüssige werden angeboten.

Neues Angebot Bratsche

Bei Einhaltung des Hygienekonzeptes kann der Instrumentalunterricht in 13 Fächern wieder uneingeschränkt starten. "Wir konnten unser Angebot durch neue Lehrer und mehr Stunden sogar erweitern und Wartelisten in einigen Fächern abbauen", sagt Dorothea Janowski. So unterrichtet Jacub Dobrzynski, ein erfolgreicher polnischer Konzertpianist, nun an zwei Tagen pro Woche. Neu im Team ist Klavierlehrerin Wilgard Suhr, die auch als Honorarlehrerin an der Kreismusikschule arbeitet.

Ruth Gundula Dynow konnte den Streicherbereich ausbauen und wieder freie Plätze anbieten. Neben Violine unterrichtet sie in diesem Jahr auch Bratsche, beziehungsweise Viola, und baut ein Streicherensemble auf.

Marek Stawniak, Lehrer für Akkordeon und Bandoneon, hat eine Teilfestanstellung erhalten und hat wieder freie Plätze. Da es auch ganz kleine Instrumente gibt, können bereits Kinder Akkordeon erlernen. Gesangslehrerin Shu-fang Schendel hat Verstärkung durch eine neue junge Kollegin bekommen, sodass der Gesangsbereich Klassik nun um Musical, Jazz und Pop erweitert werden kann, das vor allem Kinder und Jugendliche anspricht. Dafür können sich Interessierte für einen Schnuppertag am 1. September ab 14.30 Uhr anmelden. "Die neue Kollegin Chlöe Levy ist eine echte Bereicherung für unsere Schule. Sie hat eine Musicalausbildung, stammt aus New York, hat lange in der französischen Schweiz gelebt und ist nun in die Uckermark gezogen", erzählt Dorothea Janowski. Die Schulleiterin selbst unterrichtet neben Klavier und Chor auch Orgel und kann dafür wieder die historische Wagnerorgel in der Marienkirche nutzen. "Wir sind der Kirchengemeinde sehr dankbar, dass sie uns so gut unterstützt und wir die Kirche auch für Ensembleproben nutzen dürfen, weil hier genug Platz ist."

Unterricht an der Wagnerorgel

So kann endlich auch die Chorarbeit wieder starten, die in der Corona-Zeit ganz zum Erliegen kam. "Wir haben die Chöre in kleine Gruppen geteilt und proben im Wechsel im großen Musiksaal der Schule oder in der Kirche", so Dorothea Janowski. Die Trommelgruppe RundUMschlag probt bei schönem Wetter auf dem Schulhof der Puschkinschule, wo die Musikschule ihr Domizil hat.

Die Musikalische Früherziehung in Kitas kann mit der neuen Lehrerin Maria Doneth wieder starten und dank Förderung des Landkreises Uckermark für Vorschulkinder kostenlos angeboten werden. Und schließlich sind auch die Tanzgruppen von Christina Greßmann sowie das klassische Ballett mit Angela Stehr wieder am Start, die im Aha-Projekthaus in der Schwedter Straße 22 zwei große Tanzsäle nutzen.

Kontakt:umks@musikschule-angermuende.de, Tel. 03331 301843