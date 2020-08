MOZ

Bernau (MOZ) Mit einer weiteren Motorshow treten die Stunt-Fahrer um Jeffrey Korth am Sonntag um 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Bernauer Bahnhofpassage auf. Zu den Spezialitäten des 40-Jährigen gehört unter anderem, einen 18-Tonner auf zwei Rädern über den Asphalt zu balancieren. Zu sehen gib es in der 100-minütigen Veranstaltung außerdem 900 PS-starke Monstertrucks, Autoüberschläge und frontale Zusammenstöße. Für Erwachsene kostet das Ticket für die "World of Motorshow" 20 Euro, für ermäßigt Kinder 15 Euro. Bis drei Jahre ist der Eintritt frei.

Für die Zuschauer gibt es eine Tribüne. Sie müssen aufgrund des Infektionsschutzes 1,5 Meter Abstand zueinander halten oder Maske tragen.