Potsdam (MOZ) Die Bilder von eingepferchten Rindern und Schweinen in Lkw, die ihre Köpfe an die Gitter drücken, um ein wenig frische Luft zu erhaschen, sind bekannt. Und wer einmal an einer Autobahnraststätte an solch einem Tiertransport vorbeigelaufen ist, konnte schon am Geruch erkennen: Das stinkt zum Himmel! Viel zu oft werden die Tiere nicht ordentlich gefüttert und getränkt, die Enge ist eine Quälerei. Wenn jetzt bekannt wird, dass zahlreiche Verstöße gegen den Tierschutz nicht bestraft wurden, ist das eine Missachtung des Tierwohls.

Was die Tiertransporte angeht, ist Brandenburg vor allem ein Durchgangsland. Hier werden zahlreiche Lkw in Richtung Osteuropa, vielfach nach Russland abgefertigt. Regelungen, die nur in einigen Landkreisen gelten, sind keinesfalls ausreichend. Es ist richtig und wichtig, dass europaweite Vorschriften vereinbart werden, um das Tierwohl zu stärken. Aber im Zuge dessen sind Kontrollen und Strafen für Fuhrunternehmen unabdingbar, die gegen Regeln verstoßen. Nur dann besteht eine echte Chance, dass sie eingehalten werden.

