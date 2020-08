Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Besser als durchschnittlich sind in diesem Jahr im Landkreis Oder-Spree die Erträge bei Winterweizen und -gerste ausgefallen, berichtet Dr. Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes (KBV) Oder-Spree erfreut.

Auch unter Berücksichtigung der letzten zwei Dürrejahre. Mit 72 Dezitonnen je Hektar (dT/ha) beim Winterweizen und 60 dt/ha bei der Gerste kommen die Erträge dicht an die der Uckermark (75,9/79,9 dT/ha) heran. "Und die gilt ja bekanntlich als Kornkammer Brandenburgs", so Lorenz.

Zu wenig Stärke

Beim Mais sieht es nicht so gut aus. Karsten Lorenz hat frischen, bunten Mais von einem Feld aus Sauen als Beispiel mit ins Büro gebracht. "Der Fruchtstand sieht gut aus", sagt er. Aber: "Von Anfang August an sind die Bestände zusammengebrochen." Da fehle eindeutig der Regen: "Bei den Mustern aus Sauen muss berücksichtigt werden, dass dort die Böden besser sind als in anderen Gegenden."

Entscheidend ist jedoch der Energiegehalt der Körner. Und dieser würde nicht so gut ausfallen, befürchtet der Geschäftsführer. "Obwohl die Körner noch nicht analysiert wurden, ist damit zu rechnen, dass mehr Zucker und weniger Stärke enthalten ist." Das sei für die Verwendung als Futter nicht ausreichend: "Es muss also mehr gefüttert werden." Früher sei das Soja gewesen, heute heimische Pflanzen wie Raps.

"Mit der Maisernte wurde schon begonnen", erzählt Lorenz, "auch in diesem Jahr relativ früh." Normalerweise wird Anfang September geerntet. Doch in den letzten Jahren habe sich der frühere Erntebeginn eingepegelt. Nicht zuletzt wegen des fehlenden Regens. "Dabei fällt auf, dass zwischen den verschiedenen Sorten kaum Unterschiede sichtbar sind", merkt Karsten Lorenz an. Ob es hinsichtlich der Inhaltsstoffe große Unterschiede gebe, werde sich dann nach der Analyse zeigen.

Kossenblatt und Sauen würden vermutlich etwas über dem Durchschnitt liegen, Briescht etwas darunter. "Da wurde auch bereits abgeerntet, was gegen hohe Erträge spricht", so der Fachmann. Im Bereich Eisenhüttenstadt rechne er mit einer durchschnittlichen Ernte, in Fürstenwalde sehe es hingegen "nicht so berauschend aus". Insgesamt seien im Landkreis Oder-Spree 20 Prozent der Fläche mit Mais bestellt, also etwa 12 500 Hektar. Schädlinge wie Zünsler und Mäuse hätten sich in Grenzen gehalten, auch wegen der Greifvögel. In diesem Jahr sei etwas mehr Mais angebaut worden als zuletzt, erklärt Lorenz, was mit den Dürrejahren zu tun hat: "Die Futterspeicher in der Milchwirtschaft sind leer und sollen wieder aufgefüllt werden." Grundsätzlich findet Mais in Brandenburg zu 50 Prozent jeweils als Futtermittel und den Betrieb von Bio-Gasanlagen Verwendung: "Für letzteres gibt es einen sogenannten Maisdeckel, damit die Monokultur von Mais zur Energiegewinnung nicht überhand nimmt." Was ökologisch auch von den Bauern nicht gewollt sei.

Wenn die Maisernte insgesamt auch etwas unterdurchschnittlich ausfallen wird, so stünden die Sonnenblumen bislang gut. "Die dürfen wiederum nicht zu feucht werden, damit sich keine Schimmelpilze bilden und die Körbe, also die Blüten, nicht abknicken", so Dr. Karsten Lorenz.

Und, der KBV-Geschäftsführer schürt schon den Appetit auf die Kartoffeln. Die ersten Landwirte sind schon bei der Ernte: "Und das sieht bislang gut aus." Auch weil die Flächen teilweise beregnet würden. "Leider sind die Preise im Keller", sagt er, "auch weil das südliche Ausland schon früher erntet und die Ware bereits in den Läden liegt."

Erfahrungsgemäß fallen die Kartoffelpreise in den Herbstmonaten weiter. Wenn ab Anfang September die deutschen, regionalen Kartoffeln auf den Markt kommen, profitieren die Kunden: "Sie bekommen eine gute Qualität zu einem günstigen Preis."