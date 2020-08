Potsdam (MOZ) Ein dringlicher Appell des Rechnungshofpräsidenten: Der Ministerpräsident Brandenburgs möge seine Richtlinienkompetenz nutzen und dafür sorgen, dass die Digitalisierung in allen Ministerien vorangebracht wird. Im Klartext: das Thema zur Chefsache machen. Das Ärgerliche dabei ist, dass die Digitalisierung schon seit Jahren in der Staatskanzlei angesiedelt ist. Noch zentraler lässt sie sich gar nicht ansiedeln. Aber über eine erste Welle mit vielen Ankündigungen und der Einberufung von Gremien kam die Digitalisierungsoffensive offenbar nicht hinaus. Jedenfalls sind die Ergebnisse, die in den vergangenen vier Jahren vorgelegt wurden, dürftig. Das passt keineswegs zu einem Land, das sich mit der Ansiedlung eine Elektroautobauers an der Spitze der technologischen Entwicklung wähnt.

In Fragen der zeitgemäßen Verwaltungsdienstleistungen ist Brandenburg Entwicklungsland. Das große Ziel, bis 2022 diese Aufgaben per Mausklick von zu Hause aus erledigen zu können, wird Brandenburg nicht erreichen. Da ist es kein Trost, dass es bei einigen Nachbarn auch nicht schneller geht.

Die neue Kenia-Landesregierung hat sich in der Staatskanzlei eine eigene Ministerin und einen Staatssekretär gegönnt. Genug Manpower in der Chefetage, um endlich mal wegzukommen von den ewigen Lippenbekenntnissen. Der Rechnungshof hat Recht, wenn er das jetzige Zuständigkeitswirrwarr rügt. Klare Strukturen, abrechenbare Zielsetzungen und regelmäßige Kontrollen sind notwendig, vor allem aber muss der Landtag seine eigenen Beschlüsse ernst nehmen und der Landesregierung bei der Umsetzung der Aufträge auf die Finger schauen.

