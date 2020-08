Berlin (NBR) Die AfD hat es scheinbar geschafft. Sie ist einen Mann losgeworden, der nicht nur in seiner Jugend rechtsextrem war, sondern auch als Mittvierziger völkische Ambitionen auslebt. Wie sich herausstellt, neigt Andreas Kalbitz auch zu einer Körperlichkeit, die Mitmenschen schweren Schaden zufügen kann. Parteichef Meuthen samt einige seiner Getreuen, die gern eine etwas bürgerlichere AfD hätten, jubeln nun. Möglicherweise freuen sie sich zu früh.

Schon der Parteivorstand hatte den Kalbitz-Rauswurf nur mit knapper Mehrheit beschlossen. Und ein Björn Höcke wird nicht schweigend in Thüringen hocken, wenn sein getreuer Flügel-Gefolgsmann über die Klinge springt. Vor allem im ostdeutschen AfD-Teil genießt Kalbitz Sympathien. Und es geht ja nicht in erster Linie um die Person, sondern um die Richtung. Will die AfD eine rechte, sehr konservative, sehr patriotische Partei sein? Oder will sie weiter auch oder immer mehr der parlamentarische Arm der Ex-NPDler, der Ex-Republikaner und überhaupt der Rechtsextremen sein? Die Antwort gibt es spätestens auf einem nächsten Parteitag. Es könnte sein, dass sie Meuthen nicht gefällt.